В Черновцах пациентке, переболевшей коронавирусом, удалили из ноги гигантский тромб длиной более метра. По мнению врачей, тотальный тромбоз конечностей часто наблюдается у пациентов, перенесших COVID-19.

Об этом 6 ноября сообщает в Facebook Черновицкая областная клиническая больница.

"Сосудистые хирурги ОКЛ удалили из ноги постковидной пациентки тромб длиной в метр. Как отмечают медики, явление тотального тромбоза рук или ног часто наблюдается у пациентов, перенесших COVID-19", - говорится в записи на странице больницы.

В больнице рассказали, что особенностью этого оперативного вмешательства стало количество тромботических масс, которые врачи изъяли из артерий пациентки через небольшой разрез, длиной до 1,5 см.

В ходе операции сосудистые хирурги удалили из живота и артерий левой ноги больной тромб длиной более одного метра.

Тромботическое образование перекрывало подвздошную, бедренную, подколенную и берцовые артерии.

По словам сосудистого хирурга Юлии Пшиборовской, пациентку доставили в областную больницу автомобилем скорой медицинской помощи с жалобами на боль в левой ноге и ее онемение, а также с показателями АД 200/100 мм рт. ст. Из анамнеза стало известно, что в таком состоянии больная находилась в течение 4-5 дней, а предварительно она переболела COVID-19. После дообследования было принято решение о срочном оперативном вмешательстве, ведь в случае неоказания своевременной медицинской помощи существовал риск потерять ногу.

Операция прошла успешно. Сейчас состояние пациентки стабильное.

По словам медиков, артериальный или венозный тромбоз на фоне COVID-19 - частое явление. Оно наблюдается как во время болезни, так и в постковидный период. При этом патология протекает довольно нестандартно: сосуды ног или рук тромбируются полностью, то есть наступает тотальный тромбоз. Важно своевременно обратиться за медицинской помощью.

"Первыми симптомами тромбоза являются онемение руки или ноги частично или полностью, ощущение муравьев в пораженной конечности, острая боль, которую трудно снять обезболивающими средствами. Ни в коем случае нельзя заниматься самолечением, а нужно немедленно обратиться к врачу", - рассказали медики.

В Черновцах женщине удалили из ноги огромный тромб. Источник: Facebook/Черновицкая областная больница

Ранее "Страна" сообщала, что львовские врачи заявили об участившихся случаях такого осложнение COVID-19, как тромбоз. Всего за неделю хирургам 8-й городской клинической больницы пришлось трижды ампутировать конечности, чтобы спасти жизни пациентов.

Также мы информировали, что ученым Оксфордского университета удалось в ходе исследования обнаружить ген, который значительно повышает риск тяжелого течения COVID-19. Он встречается у 60% людей южноазиатского происхождения и только у 15% европейцев.