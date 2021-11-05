Ученым Оксфордского университета удалось в ходе исследования обнаружить ген, который значительно повышает риск тяжелого течения Covid-19. Он встречается у 60% людей южноазиатского происхождения и только у 15% европейцев.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, опубликованные в научном журнале Nature Genetics.

Ученые провели общегеномный анализ (GWAS), выявивший хромосомную территорию 3p21.31, которая связана с двухкратным увеличением риска отказа дыхательных путей при коронавирусе.

"Мы применили платформу машинного обучения и молекулярной биологии для декодирования результатов GWAS и выявили относительно неизученный ген LZTFL1 в качестве потенциально ответственного за возникновение такого риска", - сказано в исследовании.

Такой ген встречается у 60% людей южноазиатского происхождения и только у 15% европейцев. Впрочем, наличие указанного гена нельзя рассматривать как единственную причину дыхательных осложнений при Covid-19, поскольку важную роль в этом процессе играют такие факторы, как социально-экономические условия. Например, представители афро-карибской расы являются носителями вызывающего риски генотипа только в двух процентах случаев. Однако они пострадали от пандемии не меньше людей других национальностей.

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