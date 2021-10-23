В случае, если при коронавирусе высокая температура держится долго и ее невозможно сбить, стоит обязательно обратиться к семейному врачу. Если ничего не предпринимать, возрастает риск госпитализации в тяжелом состоянии.

Об этом заявила заведующая Центра терапии Клинической больницы скорой медицинской помощи Львова Марта Сайко, сообщает ТСН.

По словам медика, нужно обращаться к врачам, если температура тела не поддается коррекции. То есть если больной пьет нестероидные противовоспалительные, жаропонижающие медикаменты, однако температура не спадает. Тем больным, у которых быстро повышается и постоянно удерживается температура, также следует немедленно обращаться за медицинской помощью, потому что это является признаком развития воспаления легких.

Марта Сайко объясняет, что, если ничего не предпринимать, то поражение легких приведет к госпитализации в тяжелом состоянии. В результате повреждения легочной ткани, у больных наступает кислородная недостаточность.

Врач призвала украинцев не заниматься самолечением. Она отметила, что методы "народной медицины" не помогают при лечении коронавируса.

"Не занимайтесь самолечением. Должно быть базовое лечение, назначенное семейным врачом. Не идите в аптеку и не покупайте антибиотики разных поколений. Есть протокол, по которому лечат COVID-19. Потому что люди, которые лечатся самостоятельно, потом попадают к нам с различными осложнениями", - сообщила Марта Сайко.

Ранее "Страна" информировала, что ученые Великобритании выявили новый вариант коронавируса, образовавшийся вследствие мутации опасного штамма "дельта". По мнению исследователей, обнаруженный вариант, который получил название AY.4.2, более заразен "материнской" "дельты".

Также мы писали, что почти у каждого пятого бессимптомно переболевшего COVID-19 нет антител к коронавирусу.