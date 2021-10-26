Во вторник, 26 октября, в Черновцах во время движения загорелся маршрутный автобус, внутри которого находилось трое пассажиров и водитель.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Facebook.

Инцидент произошел около 09.00 на улице Степана Бандеры. Маршрутный автобус №12 загорелся во время движения, это заметил водитель и остановил транспорт. Трое пассажиров и водитель самостоятельно вышли из автобуса и вызвали спасателей.

"На место происшествия прибыли работники 1 государственной пожарно-спасательной части Черновцов. Пожарные в 08:57 локализовали и в 09:05 ликвидировали пожар в тех пределах, в которых застали его на момент прибытия", - сказано в сообщении.

При этом огонь успел уничтожить отсек двигателя и салон автобуса. В результате пожара никто не пострадал, причина возгорания устанавливается.

Напомним, летом в Харькове на ходу загорелась маршрутка с пассажирами. Водитель успел высадить людей из салона.

Также "Страна" сообщала, что в Вишневом под Киевом взорвалась маршрутка. Маршрутный автобус полностью сгорел.