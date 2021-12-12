"Ты начальство не узнаешь?". Появилось новое видео как замглавы МВД Гогилашвили материт полицейского
Замглавы Министерства внутренних дел Украины Александр Гогилашвили, который 11 декабря устроил скандал на блокпосте, обматерив полицейских, оказывается уже не первый раз хамит правоохранителям в той же манере, что и на блокпосту на Донбассе.
Так, в сети появилось соответствующее видео двухнедельной давности из Киева, где он также возмущается тем, что его остановила полиция. И с той же "предъявой" - "ты что, начальство своё не узнаешь?".
Видео опубликовано на YouTube-канале "Украинской правды".
Кроме этого, Гогилашвили назвал полицейского, снимающего видео, "тупым", "дураком" и задал вопрос о том, "вменяемый" ли правоохранитель.
Напомним, вчера Гогилашвили при въезде в Донецкую область, на первом блокпосте, устроил скандал, так как полиция требовала сделать остановку. Авто по требованию полиции сразу не остановилось, а проехало на несколько метров вперед. После остановки Александр Гогилашвили начал скандалить и угрожать сотрудникам правоохранительных органов и спрашивать: "Вы что не видите кто я?!".
После чего глава МВД Украины Денис Монастырский инициировал проведение расследования.
Позже сам Гогилашвили принес извинения за "излишнюю эмоциональность" и заявил, что согласен с решением министра Дениса Монастырского начать дисциплинарное производство.
Тогда к скандалу подключился президент Зеленский. Он потребовал министра внутренних дел и Кабинет Министров рассмотреть вопрос об увольнении замглавы МВД Гогилашвили.