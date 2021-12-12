Замглавы Министерства внутренних дел Украины Александр Гогилашвили, который 11 декабря устроил скандал на блокпосте, обматерив полицейских, оказывается уже не первый раз хамит правоохранителям в той же манере, что и на блокпосту на Донбассе.

Так, в сети появилось соответствующее видео двухнедельной давности из Киева, где он также возмущается тем, что его остановила полиция. И с той же "предъявой" - "ты что, начальство своё не узнаешь?".

Видео опубликовано на YouTube-канале "Украинской правды".

Кроме этого, Гогилашвили назвал полицейского, снимающего видео, "тупым", "дураком" и задал вопрос о том, "вменяемый" ли правоохранитель.

Напомним, вчера Гогилашвили при въезде в Донецкую область, на первом блокпосте, устроил скандал, так как полиция требовала сделать остановку. Авто по требованию полиции сразу не остановилось, а проехало на несколько метров вперед. После остановки Александр Гогилашвили начал скандалить и угрожать сотрудникам правоохранительных органов и спрашивать: "Вы что не видите кто я?!".

После чего глава МВД Украины Денис Монастырский инициировал проведение расследования.

Позже сам Гогилашвили принес извинения за "излишнюю эмоциональность" и заявил, что согласен с решением министра Дениса Монастырского начать дисциплинарное производство.

Тогда к скандалу подключился президент Зеленский. Он потребовал министра внутренних дел и Кабинет Министров рассмотреть вопрос об увольнении замглавы МВД Гогилашвили.

Также "Страна" изучила, кто такой Александр Гогилашвили.