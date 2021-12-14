"Страна" опросила депутатов парламента и узнала, как, по их мнению, такой человек, как Александр Гогилашвили (с судимостью, российским паспортом, фигурант дела по наркоторговле), мог попасть на должность замглавы МВД.

Сопредседатель партии "Оппозиционная платформа-За жизнь" Юрий Бойко считает, что Гогилашвили получил должность благодаря кумовству.

"Это чисто их обычная кумовская история, когда они своих родственников, друзей из "95 квартала" назначают везде, куда могут засунуть", - сказал он.

Юрий Бойко. Фото: ОПЗЖ

Нардеп от "Батькивщины" Сергей Тарута также считает, что здесь сыграло роль кумовство.

"У нас начиная от Ющенко и по сей день абсолютно не исключение, все идёт по другим критериям. Точно не по профессиональным, не по патриотичным, точно не исходя из опыта, а "близкий" человек или "не близкий". Это не только вопрос Гогилашвили, а и всех, кто сегодня управляет страной. Это все "95 квартал", - объяснил он.

Сергей Тарута. Фото: ksmch.com

Депутат фракции "Слуга народ" Дмитрий Черный убеждён, что Гогилашвили удалось попасть на должность случайно.

"Социальный лифт. Просто попал в открытые двери вместе с порядочными людьми, забежал. Шла часть нормальных людей и его занесло потоком", - пояснил он.

Дмитрий Черный. Фото: Информатор

В то же время его коллега по фракции Максим Бужанский считает, что проблема не только в назначении Гогилашвили. По его словам, в этом контексте стоит вспомнить также и о Мустафе Найеме, и о Сергее Лещенко.

"У меня очень много вопросов. Почему мы говорим только о Гогилашвили? А как Мустафа Найем вдруг попал в "Оборонпром"? Как Мустафа Найем вдруг попал на должность заместителя министра инфраструктуры? А как Сергей Лещенко попал в Наблюдательный совет железной дороги за 300 тысяч гривен в месяц? Это разве проблема в замминистра МВД? А чем Лещенко лучше? Я не вижу никакой разницы", - заявил депутат.

Максим Бужанский. Фото: Вести

А вот нардеп от "Слуги народа" Алексей Устенко уверяет, что Гогилашвили назначили на должность из-за нехватки кадров.

"Когда мы изначально только заходили, действительно было недостаточно кадров. И объективно скамейка запасных была довольно небольшая. Поэтому безусловно привлекались родственники, знакомые, потому что большого количества специалистов в определённых сферах физически не было. Каждый демонстрировал свою работу. Тут он попал в скандал, его сразу уволили - довольно жесткая и быстрая была реакция. Мы понимаем, что тогда привлекались абсолютно все люди, которые понимали в той или иной сфере", - еще раз повторил он.

Алексей Устенко. Скриншот

В свою очередь его коллега по фракции Даниил Гетманцев считает, что самое главное в этой ситуации - быстрее реагирование власти на поведение Гогилашвили, а не его прошлое.

"Не в теме, как он получал должность, есть ли у него диплом, какое у него гражданство, какие вообще у него обстоятельна жизни, которые сейчас очень придирчиво изучаются обществом. Но я знаю, что власть отреагировала мгновенно не на эти факты, а на недостойное поведение чиновников по отношению к полицейскому. И в этой истории это самое важное", - сказал он.

Даниил Гетманцев. Фото: 24 канал

А вот экс-спикер парламента Дмитрий Разумков заявил, что Гогилашвили должны были уволить сразу, а не дожидаться реакции общества.

"Я бы не рекомендовал. Во-первых, у человека не было профессионального опыта в этом направлении. Плюс много вещей, которые сейчас вылазят, а они должны были быть проверены до этого. В СМИ мы уже видели позиции, связанные с так называемыми аналитическими справками представителей правоохранительных органов. Если это соответствует действительности, то вообще вопрос, как такого человека могли допустить к работе в министерстве. А так, как он себя вел, мне непонятно, почему его сразу не начали отстранять. Сразу нужно было увольнять, причем сам должен был написать заявление. Дождались одного и второго видео, подождали сутки, чтобы протестировать, как будет реагировать общество. Все реагируют, как нормальные люди - так себя вести нельзя", - считает нардеп.

Дмитрий Разумков. Фото: comments.ua

Народный депутат от партии "Батькивщина" Валентин Наливайченко добавил, что к ответственности также нужно привлечь тех, кто назначал Гогилашвили на должность замглавы МВД.

"Не мог быть и не может быть. Гражданин другой страны с криминальным прошлым не может работать, во-первых, в правоохранительных органах, а во-вторых, на руководящих должностях правоохранительных органов. Те, кто пропустили или попросту говоря закрыли глаза на то, что у него есть криминальное прошлое и то, что он гражданин Российской Федерации, а работал в руководстве МВД Украины, должны быть тоже привлечены к ответственности. И второе. А кто-то проверил его деятельность в самом МВД? Какие дела, какие указания, законные или незаконные, он давал подчинённым? Я думаю, что это должна быть серьёзная работа и проведена полная проверка его деятельности в МВД", - объяснил он.

Валентин Наливайченко. Фото: liga.net

Нардеп от "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко на вопрос ответил коротко и заявил, что Гогилашвили является образчиком "хлебала" власти.

"Все очевидно: его жена Мария Левченко, личная помощница Зеленского, пристроила его. Есть понятие "лицо" власти. А у нашей власти не лицо, а хлебало, как о этом сказал бы Гогилашвили. И он яркий пример", - подытожил он.

Алексей Гончаренко. Фото: 5 канал