Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что не придает большого общественного значения тому, что уволенный после скандала заместитель министра внутренних дел Александр Гогилашвили может иметь российское гражданство, о чем ранее сообщали журналисты.

Об этом Арахамия заявил в ходе брифинга после съезда "слуг", сообщает украинский интернет-телеканал Hromadske.

На вопрос журналиста, заинтересовано ли монобольшинство расследовать назначение заместителем главы МВД человека, который может иметь паспорт России, Арахамия заявил следующее: "Я не вижу такого большого общественного значения в этом процессе. Ну, был заместитель - нет уже заместителя. Дальше двигаемся".

Арахамия также добавил, что по отношению к любым чиновникам категории А СБУ и МВД проводят специальную проверку.

"Нужно ли совершенствовать этот процесс? Я считаю, что за неправильное гражданское декларирование нужно ввести уголовную ответственность. Тогда, мне кажется, ситуация урегулируется", - сказал глава фракции "СН".

Напомним, 11 декабря Гогилашвили при въезде в Донецкую область, на первом блокпосте, устроил скандал, так как полиция требовала сделать остановку. Авто по требованию полиции сразу не остановилось, а проехало на несколько метров вперед. После остановки Александр Гогилашвили начал скандалить и угрожать сотрудникам правоохранительных органов.

На следующий день Центр журналистских расследований со ссылкой на данные Федеральной налоговой службы РФ сообщил, что у Гогилашвили есть действующий паспорт гражданина Российской Федерации и индивидуальный налоговый номер в России. "Страна" ранее подробно рассказывала об оскандалившемся бывшем заместителе министра внутренних дел и его связях с президентом Владимиром Зеленским.