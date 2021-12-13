Президент Украины Владимир Зеленский с помощью быстрой отставки замглавы МВД Александра Гогилашвили, вероятно, пытается замять скандал, который принимает для него серьезный оборот.

Уже понятно, что Гогилашвили имеет очень тесные связи с Зеленским, являясь мужем его ближайшей помощницы (Марии Левченко). И попал на высокую должность в МВД именно по протекции президента.

Об особых связях Зеленского с Гогилашвили свидетельствует и тот факт, что свой первый официальный визит в должности президента в 2019 году Зеленский совершил в организацию "Международная антинаркотическая ассоциация", одним из лидеров которой является Гогилашвили.

В сети есть видео этого визита. На нем по левую руку от Зеленского - руководство МАА - Игорь Щеглов и Александр Гогилашвили.

"Мы должны обеспечивать безопасность таким ассоциациям. Я не буду говорить, какие правоохранительные органы занимаются этим. Приезжаю, проверяют. Что они там проверяют? Пусть бандитов ловят!", - сказал тогда Зеленский.

И это лишь одно свидетельство близких отношений Зеленского к Гогилашвили, который ранее был фигурантом дел по торговле наркотиками.

Напомним, на днях Гогилашвили устроил скандал и обматерил полицейских на блокпосте в Донецкой области, однако потом извинился за свою эмоциональность.

Тем не менее Зеленский потребовал его уволить и 13 декабря стало известно что Кабмин уволил Гогилашвили.

Также мы писали о том, что замглавы МВД Гогилашвили мог быть причастен к сети "реабилитационных центов", которые пытали и похищали людей.