Александр Гогилашвили. Фото: Facebook

Кабинет министров Украины уволил замглавы МВД Александра Гогилашвили, который 11 декабря устроил скандал и обматерил полицейских на блокпосте в Донецкой области.

Об этом со ссылкой на источник в правительстве пишет "Интерфакс-Украина"

"Кабмин уволил Гогилашвили", - сказано в сообщении. 

Напомним, заместитель министра внутренних дел  Гогилашвили при въезде в Донецкую область, на первом блокпосте, устроил скандал, так как полиция требовала сделать остановку.

Авто по требованию полиции сразу не остановилось, а проехало на несколько метров вперед. После остановки Александр Гогилашвили начал скандалить и угрожать сотрудникам правоохранительных органов и спрашивать: "Вы что не видите кто я?!". После этого глава МВД Украины Денис Монастырский инициировал проведение расследования.

Сам Гогилашвили извинился за "излишнюю эмоциональность" и сказал, что согласен с решением министра Дениса Монастырского начать дисциплинарное производство. 

На следующий день после скандала Зеленский потребовал уволить устроившего скандал у блокпоста замглавы МВД Гогилашвили.

Кроме того, сообщалось, что журналисты нашли у замглавы МВД Украины Гогилашвили действующий российский паспорт.

Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.