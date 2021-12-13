Кабинет министров Украины уволил замглавы МВД Александра Гогилашвили, который 11 декабря устроил скандал и обматерил полицейских на блокпосте в Донецкой области.

Об этом со ссылкой на источник в правительстве пишет "Интерфакс-Украина".

"Кабмин уволил Гогилашвили", - сказано в сообщении.

Напомним, заместитель министра внутренних дел Гогилашвили при въезде в Донецкую область, на первом блокпосте, устроил скандал, так как полиция требовала сделать остановку.

Авто по требованию полиции сразу не остановилось, а проехало на несколько метров вперед. После остановки Александр Гогилашвили начал скандалить и угрожать сотрудникам правоохранительных органов и спрашивать: "Вы что не видите кто я?!". После этого глава МВД Украины Денис Монастырский инициировал проведение расследования.

Сам Гогилашвили извинился за "излишнюю эмоциональность" и сказал, что согласен с решением министра Дениса Монастырского начать дисциплинарное производство.

На следующий день после скандала Зеленский потребовал уволить устроившего скандал у блокпоста замглавы МВД Гогилашвили.

Кроме того, сообщалось, что журналисты нашли у замглавы МВД Украины Гогилашвили действующий российский паспорт.