Александр Гогилашвили, который 11 декабря устроил скандал и обматерил полицейских на блокпосте в Донецкой области, написал заявление об отставке с поста замминистра внутренних дел. Об этом он сообщил в соцсети.

"Я написал заявление на увольнение... Да, я виноват. Это показательный пример для всех, как не надо себя вести. Мне стыдно за свою эмоциональность и несдержанность, но мне не стыдно за работу, которую мы проделали за более чем 2 года", - говорится в сообщении.

К посту об увольнении он прикрепил большой текст о том, сколько хорошего он сделал для борьбы с наркоторговлей.

Вероятно, такой шаг должен перебить другую надвигающуюся сокрушительную волну, в рамках которой журналисты выясняют все больше о других фактах "героического прошлого" Гогилашвили.

Так временем в Кабмине официально подтвердили увольнение оскандалившегося Гогмлашвили. Распоряжение премьер-министра Дениса Шмыгаля об увольнении полицейского руководителя опубликовано на правительственном портале.

Напомним, заместитель министра внутренних дел Гогилашвили при въезде в Донецкую область, на первом блокпосте, устроил скандал, так как полиция потребовала сделать остановку.

Авто по требованию полиции сразу не остановилось, а проехало на несколько метров вперед. После остановки Александр Гогилашвили начал скандалить и угрожать сотрудникам правоохранительных органов и спрашивать: "Вы что не видите кто я?!". После этого глава МВД Украины Денис Монастырский инициировал проведение расследования.

Сам Гогилашвили извинился за "излишнюю эмоциональность" и сказал, что согласен с решением министра Дениса Монастырского начать дисциплинарное производство.

На следующий день после скандала Зеленский потребовал уволить устроившего скандал у блокпоста замглавы МВД Гогилашвили.

Кроме того, сообщалось, что журналисты нашли у замглавы МВД Украины Гогилашвили действующий российский паспорт.