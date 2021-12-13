Выясняются подробности из прошлого уволенного сегодня Кабмином заместителя главы МВД Украины Александра Гогилашвили, который 11 декабря устроил скандал и обматерил полицейских на блокпосту в Донецкой области.

Как выяснилось, еще до того как Владимир Зеленский стал президентом, а Александр Гогилашвили - замминистра, будущий полицейский руководитель проходил по уголовному делу о сбыте метадона. Об этом "Стране" сообщили источники в Нацполиции.

В распоряжении "Страны" оказался документ следствия, где описана схема работы преступной группы по уголовному производству от 21 февраля 2019 года. Гогилашвили там значится как один из тех, кто помогал продавать метадон - препарат, который используется для заместительной терапии при лечении наркоманов.

К свободной продаже в Украине он запрещен, поскольку является также наркотиком.

В оперативной справке по тому же производству, которая еще со вчерашнего дня гуляет в Сети, пишется, что дело открыли по статье 307, части 2 - Сбыт наркотиков группой лиц по предварительному сговору. Гогилашвили, по агентурным данным полиции, помогал торговать наркотой жителю Киева Леониду Мельнику.

Они вместе собирали закладки с наркотиками на территории Киева, которые потом продавал у себя на квартире Мельник. Также следствие установило, что Гогилашвили сам их употреблял, а чтобы замаскировать следы от уколов, сделал себе татуировку на руке.

Там же говорится, что "Международная антинаркотическая ассоциация", в которой работал Гогилашвили, - это легальное прикрытие. На деле же он поддерживает отношения с лицами, которые торгуют наркотиками на территории Деснянского района Киева.

В документе указывается, что, пользуясь связями в правоохранительной среде, он прикрывает деятельность наркоторговцев, от которых взамен получает метадон и деньги. О тех же, кто не хочет ему платить, он на правах приближенного к МВД "активиста", сообщает в полицию.

Также, согласно документу, Гогилашвили в сентябре 2019 года говорил информаторам полиции, что скоро будет назначен заместителем министра внутренних дел, и тогда у них уже не будет проблем с законом.

Что сейчас происходит с этим производством - неясно, однако с учетом того, что Гогилашвили вскоре действительно стал заместителем министра - дело вполне могли замять. Подробнее об этом можно почитать в отдельном материале "Страны".

Напомним, заместитель министра внутренних дел Гогилашвили при въезде в Донецкую область, на первом блокпосте, устроил скандал, так как полиция потребовала сделать остановку.

Авто по требованию полиции сразу не остановилось, а проехало на несколько метров вперед. После остановки Александр Гогилашвили начал скандалить и угрожать сотрудникам правоохранительных органов и спрашивать: "Вы что не видите кто я?!". После этого глава МВД Украины Денис Монастырский инициировал проведение расследования.

Сам Гогилашвили извинился за "излишнюю эмоциональность" и сказал, что согласен с решением министра Дениса Монастырского начать дисциплинарное производство.

На следующий день после скандала Зеленский потребовал уволить устроившего скандал у блокпоста замглавы МВД Гогилашвили.

Кроме того, сообщалось, что журналисты нашли у замглавы МВД Украины Гогилашвили действующий российский паспорт.