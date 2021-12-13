Продолжается скандал из-за хамского поведения на дороге на въезде в зону ООС экс-заместителя министра внутренних дел Александра Гогилашвили. Всплывают все новые факты о прошлом оскандалившегося чиновника, которого все-таки уволили в понедельник, 13 декабря.

Напомним, "Страна" не раз уже писала о том, как попал в скандал замглавы МВД Гогилашвили и что о нем вообще известно. Он является мужем Марии Левченко – многолетнего секретаря Владимира Зеленского. На должность замминистра МВД Гогилашвили назначили осенью 2019 года, после победы партии Зеленского "Слуга народа" на выборах. Хотя до 2019 года у чиновника не было ни трудового стажа, ни высшего образования, необходимых для работы на такой должности.

Теперь мы собрали новые факты об оскандалившемся бывшем заместителе министра и его связях с президентом Владимиром Зеленским.

Работал в наркоцентре, которому помогал Зеленский

"Страна" сообщала, что замглавы МВД Гогилашвили мог быть причастен к сети "реабилитационных центров", которые пытали и похищали людей. Об этом сообщил бывший национальный монитор прав человека в сфере наркополитики Артем Осипян. Он по роду службы ранее посещал сеть реабилитационных центров для алко- и наркозависимых, где в свое время работал Александр Гогилашвили.

Общественная организация "борцов с наркоманией", в которой ранее работал скандальный экс-заместитель главы МВД, называется "Центр здоровья молодежи". Он ее указал в своей декларации о доходах за 2018 год в качестве основного места работы:

Источник: public.nazk.gov.ua

В 2019 году, до назначения в сентябре на должность замминистра, он работал там же, получив почти 24 тыс грн зарплаты за неполные 9 месяцев работы:

Источник: public.nazk.gov.ua

По данным СМИ, в "Центре здоровой молодежи" и связанных с ним структурах Александр Гогилашвили был руководителем пресс-службы. Возглавлял до 2017 года организацию Евгений Нерух. В феврале 2014 года в интервью изданию "Бульвар" Евгений Нерух подробно рассказал о деятельности структуры.

Как следует из публикации, Владимир Зеленский до Майдана входил в состав попечительского совета "Центра здоровой молодежи":

В центре фото Мария Левченко, Владимир Зеленский. Источник: bulvar.com.ua

Сам экс-руководитель "Центра здоровой молодежи" Евгений Нерух, по сообщениям СМИ, умер в 2019 году от передозировки наркотиков.

Одним из первых публичных мероприятий, которые Владимир Зеленский провел в статусе главы государства, стало открытие спортивно-терапевтического лагеря Международной антинаркотической ассоциации (МАА), в состав которой входит "Центр здоровой молодежи". Как сообщается на сайте президента, Зеленский уже не первый год поддерживает МАА:

В центре: Владимир Зеленский с супругой, Александр Гогилашвили. Источник: president.gov.ua

Наркозависимых похищали и пытали

Как рассказывала "Страна", против "Центра здоровой молодежи", где работал скандальный экс-замминистра, выдвинуты множество обвинений о похищении людей. Речь идет о нелегальной схеме "закрыть наркомана": родственники, которым докучает нарко- или алкозависимый, могут за определенную сумму договориться об услуге по его "лечению" и "реабилитации".

Как правило, это делается насильно и без согласия "пациента". По сути, речь идет о похищении и насильственном удержании под стражей наркозависимых людей.

При этом никто не диагностирует наркозависимость и не требует решения суда. Для помещения человека против его воли в таком центре достаточно денег.

Также ряд СМИ сообщали о связи "Центра" с протестантской сектой "Царство Бога". Еще журналисты заявляли о десятках судебных производств по похищению, незаконному лишению свободы, возможным убийствам и другим тяжким преступлениям со стороны сетей нелегальных наркоклиник.

В мае 2021 года вышло расследование "Ассоциация "Похитители" от проекта "Слідство.Інфо". Журналисты обнаружили множество фактов принудительной доставки наркозависимых в "реабилитационные центры", работающие под эгидой уже упомянутой Международной антинаркотической ассоциации, в состав которой входит и "Центр здоровой молодежи".

В реестре судебных решений "Страна" обнаружила подтверждения данным обвинениям. К примеру, в Харькове ведется уголовное производство, согласно которому в одном из заведений ММА, по утверждениям следствия, были незаконно лишены свободы 8 человек. В деле имеется потерпевший с телесными повреждениями, которые подтверждены экспертизой. Об этом говорится в определении Жовтневого райсуда Харькова:

Источник: reyestr.court.gov.ua

Еще один показательный эпизод – в Днепропетровской области велось уголовное производство по обвинению "волонтера" реабилитационного центра "Центр здоровой молодежи" в незаконном лишении свободы (ст.146 УК) и пытках (ст.127 УК). Обвиняемый, под предлогом лечения от алкоголизма, насильно удерживал 12 человек.

Кроме того, в декабре 2017 года, якобы с целью наказания за нарушение "правил", действовавших в реабилитационном центре, обвиняемый привязывал скотчем к стулу двух потерпевших, в том числе несовершеннолетнего. Об этом сказано в одном из определений Бабушкинского райсуда города Днепропетровск:

Источник: reyestr.court.gov.ua

Это уголовное производство несколько лет перебрасывалось между разными судами. В итоге 24 ноября нынешнего года дело закрыли из-за того, что закончились сроки досудебного расследования.

В открытом реестре судебных решений насчитывается несколько десятков дел по статье 146 УК "Незаконное лишение свободы", где упоминается "Международная антинаркотическая ассоциация" и "Центр здоровья молодежи". Кроме того, к этой "сети" относятся и другие центры, записанные на других юридических лиц.

В 2020 году мониторы по правам человека несколько раз пытались зайти в центры МАА, но их туда не пустили. Также правозащитники неоднократно получали жалобы и заявления по поводу незаконного похищения и содержания людей заведениями ММА.

Сеть наркоклиник работает под "черным флагом"?

"Страна" обнаружила в Сети сайт "Центра здоровой молодежи", где работал экс-замглавы МВД. Версия о "лечении наркоманов за деньги" подтвердилась: Центр открыто предлагает свои услуги по лечению от нарко-, алко- и игровой зависимостей. Услуги Центра платные, цены на реабилитацию от наркомании стартуют с 8 тысяч, от алкоголизма – с 7 тысяч гривен:

Источник: czm.ua

В разделе "Лицензии и сертификаты" на сайте Центра, на самом деле, никаких лицензий нет. Есть только два "сертификата" об окончании неких курсов на Вячеслава Хруля (видимо, это один из сотрудников Центра), а также свидетельство о госрегистрации общественной организации, и еще два ни к чему не обязывающих письма. Первое письмо – это "письмо поддержки" от главврача киевской наркологической клиники от 2010 года. Второе письмо от Службы в делах детей Соломенской райадминистрации Киева о "сотрудничестве", датированное 2013 годом:

Источник: czm.ua

То есть "Центр здоровой молодежи" не имеет официальных лицензий на медицинскую деятельность. Но рекламирует лечение от зависимостей, работая, по сути, "под черным флагом".

Филиалы Центра расположены в областных и даже некоторых районных центрах по всей Украине, а также в Кишиневе и Тбилиси. По утверждениям самой организации, таких филиалов около 30.

Однако никакие контактные данные этих филиалов на сайте Центра не опубликованы – ни адреса, ни телефоны. Все общение с клиентами ведется централизовано, на сайте организации есть только киевские номера телефонов.

При чем здесь Россия

Оказалось, что "Центр здоровой молодежи", где работал раньше экс-замглавы МВД, это международная организация, которая действует на территории нескольких стран бывшего СССР. Сам скандальный замминистра, по сообщениям СМИ, имеет действующий российский паспорт. Об этом рассказывала "Страна".

В уже упоминавшемся интервью "Бульвару" покойный руководитель Центра в Украине Евгений Нерух сообщал: "После реабилитации мы не оставляем человека на произвол судьбы — предлагаем профильную ресоциализацию, помогаем вернуться в общество. В Харькове ресоциализация спортивная, на базе команды "Оплот" (смешанные единоборства), а в Москве - это медиа-арт (ребята ставят спектакль в театре Евгения Миронова)".

Харьковская организация "Оплот", которую упомянул Нерух, в 2013 – 2014 годах активно участвовала в "Антимайдане". Руководитель "Оплота" Евгений Жилин был убит в Подмосковье в сентябре 2016 года.

Некоторые источники в сети интернет публикуют скрин формы, якобы поданной гражданином РФ Александром Генриховичем Гогилашвили для замены паспорта в связи с порчей документа. Местом официальной регистрации указан ростовский адрес – ул.Пушкинская, 25:

Источник: facebook.com

Еще в Сети активно распространяется информация о том, что Александр Гогилашвили ранее работал в Ленинградской области, где познакомился с российским боксером, депутатом Государственной думы РФ Александром Валуевым и вел с ним разные проекты по помощи детям.

Фото: Александр Валуев и Александр Гогилашвили

Секретарша Зеленского до сих на зарплате в "Квартале"

Супруга оскандалившегося чиновника Мария Левченко давно работает секретарем Зеленского, но в последние два года, похоже, неофициально. Согласно декларации Александра Гогилашвили за 2020 год, она числилась по основному месту работы и получала официальную зарплату в ООО "Квартал 95" - ключевой структуре медиа-группы "Квартал", которую до избрания президентом возглавлял Владимир Зеленский:

Источник: public.nazk.gov.ua

Получение женой зарплаты в "Квартале" Александр Гогилашвили подтвердил в декларации за 2019 год. Тогда он сначала работал в "Центре здоровой молодежи", а затем перешел на должность замминистра:

Источник: public.nazk.gov.ua

Напомним, заместитель министра внутренних дел Гогилашвили при въезде в Донецкую область, на первом блокпосте, устроил скандал, так как полиция требовала сделать остановку. Авто по требованию полиции сразу не остановилось, а проехало на несколько метров вперед. После остановки Александр Гогилашвили начал скандалить и угрожать сотрудникам правоохранительных органов и спрашивать: "Вы что не видите кто я?!". После этого глава МВД Украины Денис Монастырский инициировал проведение расследования.

Позже сам Александр Гогилашвили принес извинения за "излишнюю эмоциональность".

Однако это ему не помогло: в понедельник, 13 декабря, Кабмин уволил оскандалившегося чиновника с занимаемой должности.