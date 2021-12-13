После громкого скандала на блокпосте в Донецкой области при участии уже экс-замглавы Министерства внутренних дел Александра Гогилашвили в соцсетях начали появляться соотвествующие тематические мемы.

"Страна" еще в субботу сформировала фонд золотых цитат, которые произнес бывший замглавы министра внутренних дел возле блокпоста. В этот список, например, вошла знаменитая фраза Гогилашвили "Замминистра с таким е@алом, как у меня, он один всего".

Однако, теперь можно собрать и реакцию украинцев на произошедшее.

Основным объектом шуток стало неповторимое "е@@ло" экс-замминистра Гогилашвили.

Также шутили о том, что скандал попытаются "замять", отложив вопрос до "после праздников".

Напомним, Гогилашвили при въезде в Донецкую область на блокпосте, устроил скандал, так как полиция требовала сделать остановку. Авто по требованию полиции сразу не остановилось, а проехало на несколько метров вперед. После остановки Гогилашвили начал скандалить и угрожать сотрудникам правоохранительных органов и спрашивать: "Вы что не видите кто я?!".

Позже глава МВД Украины Денис Монастырский инициировал проведение расследования. Сразу после этого Гогилашвили принес извинения за "излишнюю эмоциональность" и заявил, что согласен с решением министра Дениса Монастырского начать дисциплинарное производство.

Однако, к скандалу подключился президент Зеленский. Он потребовал министра внутренних дел и Кабинет Министров рассмотреть вопрос об увольнении замглавы МВД Гогилашвили.

Оказалось, Гогилашвили уже не первый раз хамит правоохранителям в той же манере, что и на блокпосту на Донбассе. В сети появилось соответствующее видео двухнедельной давности из Киева, где он также возмущается тем, что его остановила полиция.

В результате сегодня Кабинет министров Украины уволил Гогилашвили.