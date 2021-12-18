Бывший заместитель министра внутренних дел Александр Гогилашвили впервые расширенно прокомментировал скандал с правоохранителями (когда он рассказывал им про своё "еб@ло"), а также рассказал о своём российском гражданстве.

Об этом речь шла в его интервью с "Бабелем".

Своё хамство в отношении полицейских экс-замминистра и муж ближайшей помощницы Зеленского объяснил своим сложным "эмоциональным состоянием".

"Чтоб вы просто понимали мое эмоциональное состояние 24 на 7. Была попытка покушения на меня — расстреляли машину в 2019 году. После назначения — месяца через три, есть уголовное производство, но я не могу об этом говорить. Была угроза семье. И я живу в таком состоянии", - сказал он.

Кроме того, он признался, что хамил правоохранителям не один и не два раза, потому что у него "такой характер".

"Нет, смотрите! Три! Четыре! Десять их (таких случаев - Ред.), сотни их было! Вот мой характер ― вот такой", - сказал экс-замглавы МВД.

При этом Гогиашвили говорит, что в его действиях, по мнению "многих", нет нарушений с юридической точки зрения.

"Я со спокойной душой написал заявление и ушел. Это приказ президента. Я не могу по-другому. Мне многие говорили, что не видят с юридической точки зрения нарушения: "Ты ничего не сделал ― ты можешь не писать заявление". Я сказал: "Это мой выбор". Потому что если мое поведение бьет по президенту — я совершил ошибку. Я написал заявление и ушел", - сказал он.

На вопрос проходил ли он спецпроверку накануне назначения в МВД он ответил утвердительно.

"Естественно. Раз мне дали допуск и все остальное — наверняка ж", - сказал Гогилашвили.

При этом он не смог ответить на вопрос к чему именно ему дали допуск.

"Я не знаю, к чему допуск дают. Какой-то ж допуск мне дали к работе", - сказал экс-замминистра.

Также он почему-то не смог ответить на вопрос ознакомили ли его с результатами спецпроверки.

"Без понятия. Ну, раз работал, значит, как-то это проверяли. Это вопросы не ко мне", - говорит Гогилашвили.

Также бывший заместитель главы МВД уверяет, что не является гражданином Российской Федерации.

"Я не гражданин России, я бывший гражданин России. Нет у меня российского гражданства. У меня нет ни российского паспорта, ни российского гражданства. У меня есть украинский паспорт, украинский загранпаспорт, а российского у меня нет. Это мой выбор. Моя гражданская позиция", - уточнил он.

При этом Гогилашвили рассказал, что в России на него завели уголовное производство из-за "экстремизма и гражданской позиции в 2015 году". А в 2016-м его родителей якобы вызывали в ФСБ.

Бывший чиновник также заявил, что был на Майдане.

"Я был на Майдане, о чем никогда в жизни не кричал. Не вешал плакатов. Я в жизни не мог представить себе, что я — человек, который служил этой стране, — буду обвинен в том, что я пророссийской направленности. Я знаю на 100%, эта страна ― страна свободы, и единственный враг ― это Россия. Я не связываю себя с Россией. Я не гражданин России и не являюсь им — ни понятийно, ни фактически", - уверяет Гогилашвили.

Именно Майдан, по словам Гогилашвили, стал "отправной точкой" в получении им украинского гражданства и переезда из России.

"Тогда я решил, что не хочу быть гражданином страны-агрессора. Сюда докладываем историю с Грузией в 2008 и 1989 годах. Потому что Россия сломала мою жизнь, жизнь моей семьи и продолжает делать это до сих пор", - резюмировал он.

Также он очень тепло отозвался о бывшем министре внутренних дел Арсене Авакове.

"Несмотря на то, как относится сейчас монобольшинство к Арсену Борисовичу, я не говорю о нем как о политике. Я говорю исключительно как о человеке. С этим человеком мне всегда было приятно общаться. Это человек большого ума, очень мудрый, огромное количество знаний у человека. Я не лезу с фонариком в его кровать и в его грязное белье. Мне неинтересно. Но вот в общении для меня он очень мудрый человек, с большим опытом", - сказал Гогилашвили.

Напомним, 11 декабря Гогилашвили при въезде в Донецкую область, на первом блокпосте, устроил скандал с и нецензурно ругал подчиненных. Видео произошедшего вызвало резонанс в СМИ. Через время Гогилашвили извинился за свою эмоциональность, затем его отправили в отставку.

Примечательно, что на должность замглавы МВД Гогилашвили назначили осенью 2019 года, после победы партии Зеленского "Слуга народа" на выборах. Хотя до 2019 года у чиновника не было ни трудового стажа, ни высшего образования, необходимых для работы на такой должности.