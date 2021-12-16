Экс-замминистра внутренних дел Александр Гогилашвили, который устроил скандал на блок-посту при въезде Донбассе и был отправлен в отставку, живет в одном доме с семьей главного разведчика Украины Кирилла Буданова. А здание принадлежит человеку, которого в СМИ прозвали одним из бенефициаров налоговых схем.

Об этом сообщает в расследовании Bihus.Info. и "Слідство.Інфо".

Указано, что в имение на 350 квадратных метров в Хотове (Киевская область) по утрам съезжаются автомобили украинских спецслужб - спецподразделения Альфа и СБУ. Журналисты заметили кортежи с "номерами прикрытия" (ложные номерные знаки, которые не позволяют идентифицировать личность владельца авто).

Как рассказал руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов, это имение арендует супруга Александра Гогилашвили - помощница Зеленского Мария Левченко и сам Буданов в нем временно живет как друг, пока в его квартире идет ремонт.

В то же время, в электронной декларации Гогилашвили указано, что семья арендует жилье у лица, не являющегося владелицей недвижимости, а просто работающего риэлтором.

При этом реальная владелица данного имения, исходя из данных государственного реестра недвижимости, - супруга Вячеслава Стрелковского, которого в СМИ называют организатором ряда крупных конвертационных центров, Диана.

Сам Буданов в комментарии Bihus.Info рассказал, что знает Стрелковского и что ему известно, что его связывают с незаконным оборотом наличных денег - "обналом": "У меня в квартире делается ремонт, а Гогилашвили - мой друг, я этого никогда не скрывал, он предложил мне пожить у него, пока у меня в квартире ремонт", - сказал Буданов.

Напомним, 11 декабря Гогилашвили при въезде в Донецкую область, на первом блокпосте, устроил скандал с и нецензурно ругал подчиненных. . Видео произошедшего вызвало резонанс в СМИ. Через время Гогилашвили извинился за свою эмоциональность, затем его отправили в отставке.

Примечательно, что на должность замглавы МВД Гогилашвили назначили осенью 2019 года, после победы партии Зеленского "Слуга народа" на выборах. Хотя до 2019 года у чиновника не было ни трудового стажа, ни высшего образования, необходимых для работы на такой должности.