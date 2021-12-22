Марию Левченко, личную помощницу президента Украины Владимира Зеленского и супругу экс-замминистра МВД Александра Гогилашвили, после скандала с ним все-таки взяли в штат Офиса президента.

Об этом говорится в официальном ответе ОП на запрос "Украинских новостей".

"Информируем, что Левченко Мария Валентиновна зачислена в штат Офиса Президента Украины, занимает должность заместителя Руководителя Кабинета Президента Украины - руководителя Службы обеспечения мероприятий Президента Украины (патронатная служба) и выполняет свои служебные обязанности в соответствии с должностными инструкциями. На общественных началах М. В. Левченко выполняла и исполняет обязанности личного помощника Президента Украины. В течение 2020 года М. В. Левченко работала на общественных началах, а потому денежное вознаграждение не получала, средства из государственного бюджета на ее заработную плату не тратились", - говорится в сообщении.

Мария Левченко и так постоянно находится при гаранте, но ранее она работала ближайшим помощником без официального оформления, то есть нарушала закон, так как она присутствовала на всех совещаниях, включая совершенно секретные.

Ранее "Страна" сообщала, что экс-замминистра внутренних дел Александр Гогилашвили, который устроил скандал на блок-посту на Донбассе и был отправлен в отставку, живет в одном доме с семьей главного разведчика Украины Кирилла Буданова. А здание принадлежит человеку, которого в СМИ прозвали одним из бенефициаров налоговых схем.

Кроме этого, недавно Гогилашвили впервые расширенно прокомментировал скандал с правоохранителями (когда он рассказывал им про своё "еб@ло"), а также рассказал о своём российском гражданстве. Так, например, он признался, что хамил правоохранителям не один и не два раза, потому что у него "такой характер".