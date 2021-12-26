Помощница заместителя министра образования Игоря Гарбарука Кристина Тишкун, которая поразила социальные сети после визита во львовскую мэрию в откровенном платье, ведет активную жизнь в социальных сетях.

"Страна" обнаружила профайлы Кристины в Фейсбуке и Инстаграм.

Кристина Тишкун оказалась в эпицентре внимания после того, как опубликовала фото, где она позирует с Садовым, Гарбаруком и другими чиновниками.

Девушка была ярко накрашена: губы подведены красной губной помадой. На ней было надето облегающее вечернее платье с большим вырезом на груди, что сильно контрастировало с официальным видом государственных мужей.

"Страна" публикует фото девушки из социальных сетей.

Фото Кристины Тишкун из Инстаграм

Кристина Тишкун в образе соблазнительной брюнетки из социальной сети Facebook

Самое свежее фото Кристины Тишкун в социальной сети Facebook

Кристина не забывает и о работе, фото Кристина Тишкун/Фейсбук

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