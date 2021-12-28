Запасы газа в хранилищах Украине в последней декаде декабря оказались ниже, чем были в конце апреля после завершения отопительного сезона.

Согласно оперативным данным "Оператора ГТС Украины", на 26 декабря 2021 года запасы газа в подземных хранилищах снизились на 41,2%, по сравнению с данными на аналогичную дату прошлого года (Тогда они составляли 24,1 млрд куб.м, а сейчас - 14,17 млрд куб.м).

С 19 по 26 декабря запасы природного газа в подземных хранилищах снизились на 4,7%. А с начала сезона (5 октября) отбора газа запасы в ПХГ сократились на 24,9%

Напомним, 30 апреля Украина вышла из отопительного сезона 2020/2021 с запасами в объеме 15,279 млрд куб. м газа, что больше текущих объемов более чем на 1 млрд куб.м.

Как сообщалось, в МИД РФ заявили, что Россия может начать переговоры о продлении контракта о транзите газа через Украину после 2024 года, когда будет понимание, кто, в каких объемах и на каких условиях будет его закупать.

Ранее "Страна" писала о том, что в январе-марте 2022 года из Венгрии в Украину могут поставить до 700 млн кубометров газа.

Также мы сообщали, что украинские хлебозаводы объявили о риске закрытия производств из-за взлетевших цен на газ.