Постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов считает, что затягивание сертификации российского газопровода "Северный поток-2" является проблемой не РФ, а европейских потребителей.

Об этом он заявил в интервью ТАСС.

"Для России это (запуск газопровода - Ред.) проблемой не является. Для начала, Россия как государство к этому проекту прямого отношения не имеет. Если же говорить о репутации России как поставщика газа, то на ней эта задержка также не отражается. Сколько Россия подписалась поставлять, ровно столько и поставляет. Даже несколько больше. Резервы есть, дублирующие транспортные маршруты и через Украину, и через Польшу никуда не делись, так что доставить в страны ЕС столько газа, сколько они будут готовы купить, у нас есть все возможности", - сказал Чижов.

Вместе с тем, он добавил, что от задержек с запуском газопровода пострадает "исключительно европейский потребитель".

Напомним, в середине ноября Германия приостановила процесс сертификации газопровода. Вместе с тем, по данным немецких СМИ, "Северный поток-2" могут запустить и без сертификации Федеральным сетевым агентством.

Также мы писали, что в МИД России надеются на окончание сертификации "Северного потока-2" уже весной.