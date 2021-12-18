Министр экономики Германии, вице-канцлер Роберт Хабек допустил заморозку запуска российского газопровода "Северный поток-2" в случае нападения на Российской Федерации на Украину.

Об этом он заявил в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Геополитически "Северный поток-2" был ошибкой. Все европейские страны, кроме Германии и Австрии, всегда были против", – сказал Хабек.

Министр также добавил, что ему неизвестны даты запуска российского газопровода, поскольку все будет решать европейское право.

"Судьба проекта останется под вопросом, если РФ снова попытается нарушить территориальную целостность Украины", - сказал Роберт Хабек.

Тем временем, стоимость газа в Европе, после заявления нового министра иностранных дел Германии Анналены Бербок о том, что газопровод "Северный поток-2" пока не может быть сертифицирован, поднялась выше 1700 долларов за тысячу кубометров.

Кроме того, мы также сообщали о том, что Европейский парламент принял резолюцию о том, что Россия должна немедленно отвести от границы "свои силы, угрожающие Украине". Он заявил, что санкции против РФ в случае эскалации конфликта должны включать отключение России от платежной системы SWIFT.