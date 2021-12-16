Стоимость газа в Европе, после заявления нового министра иностранных дел Германии Анналены Бербок о том, что газопровод "Северный поток-2" пока не может быть сертифицирован, поднялась выше 1700 долларов за тысячу кубометров.

Об этом сообщают данные лондонской биржи ICE Feature в четверг, 16 декабря.

Стоимость тысячи кубометров газа в Европе на бирже ICE поднялась выше 1600 долларов. Это произошло впервые с начала октября.

В четверг, 16 декабря, стоимость январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах поднималась до отметки 1602 доллара за тысячу кубометров.

Таких высоких цен на газ в Европе не было с конца октября, когда цена поднималась до 2000 долларов за тысячу кубометров.

Цена газа стабильно растет с начала недели после заявления главы МИД ФРГ о том, что СП-2 пока не может быть сертифицирован и не заработает в первой половине 2021 года, а также на фоне быстрого уменьшения объёмов газа в европейских газохранилищах

В понедельник газ стоил более 1300 долларов за тысячу кубометров, во вторник - перевалил за 1400, вчера стоил уже более 1500 долларов за тысячу кубометров.

А сегодня, после заявлений немецкого федерального агентства, что Северный поток-2 в первой половине 2022 года не сертифицируют, она взлетела ещё выше.

Отметим, что к ценам на газ Европе привязаны внутренние цены в Украине для промышленных потребителей.