Цена газа в Европе уверенно приближается к рекордам октября. Напомним, во второй осенний месяц цена на голубое топливо взлетала до 2000 долларов за тысячу кубометров.

Об этом свидетельствуют данные биржи The Ice.

В ночь с 14 на 15 декабря цена на газ, согласно данным биржи The Ice, взлетела до более чем 1560 долларов за тысячу кубометров.

Напомним, в октябре цена газа сильно подскочила на фоне энергетического кризиса в Европе и неопределенности в вопросе российского газопровода "Северный поток-2". В начале ноября цена рухнула почти в два раза, после заявление российского президента Владимира Путина о готовности обеспечивать Европу газом.

В начале этой недели, после заявления нового министра иностранных дел Германии Анналены Бербок о том, что газопровод пока не может быть сертифицирован, а также на фоне быстрого уменьшения объёмов газа в европейских газохранилищах, цена снова устремилась вверх.

Также мы сообщали, что, по данным специалистов, стоимость газа, нефти и угля будет расти на фоне "суровой зимы", которая грозит накрыть Северное полушарие.