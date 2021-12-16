Федеральное сетевое агентство ФРГ считает, что решение по поводу "Северного потока-2" не будет принято в первой половине 2022 года.

Об этом сообщило в четверг агентство Bloomberg.

По сообщению агентства, в немецком регуляторе заявили, что в первой половине 2022 года решения по Nord Stream 2 "не будет". Что подразумевается под "решением", имеется ли в виду сертификация оператора трубопровода, не уточняется.

Напомним, недавно новая глава МИД Германии заявила, что она не видит оснований для ввода в эксплуатацию "Северного потока-2". По ее словам, газопровод все еще не соответствует европейскому энергетическому законодательству, а именно по этой причине был остановлен процесс его сертификации.

При этом пператор "Северного потока-2" уже предпринял меры, чтобы обойти требования европейского энергетического законодательства, которое предусматривает, что поставщик газа не может владеть газопроводом. И оформляет на новую компанию участок газопровода, который находится в немецких территориальных водах.

Также мы писали о том, что газопровод "Северный поток-2" могут запустить и без сертификации немецким Федеральным сетевым агентством (Bundesnetzagentur). Ранее подобные случаи уже были. Если так происходит, то предприятию грозит единоразовый штраф, сумма которого может достигать одного миллиона евро.