Создание препятствий для запуска газопровода "Северного потока-2" — глупость, поскольку дополнительное поступление газа в Европу сделало бы ниже цену и для Украины.

Об этом заявил президент России Владимир Путин на совместном заседании Госсовета и Совета по науке и образованию в пятницу.

"Это еще и глупо для тех, кто не дает возможности работать этой системе, потому что дополнительные поступления объемов газа на европейский рынок безусловно понизило бы цену на бирже, на споте. А поскольку многие страны, кстати говоря, включая ту же Украину, которая зависит от спота сегодня — это их собственный выбор был, они не хотят у нас покупать напрямую, и для них цена бы упала и существенно. Просто сами себе подрезают сук, на котором сидят", — пояснил президент РФ.

Напомним, сегодня вице-премьер Российской Федерации Александр Новак заявил, что "Северный поток-2" будет готов к работе до конца этого года. А процесс его сертификации может быть завершен в середине 2022 года.

В то же время глава правления компании "Нафтогаз Украина" Юрий Витренко полагает, что российский газопровод "Северный поток-2" могут не запустить никогда.