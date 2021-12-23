Глава правления компании "Нафтогаз Украина" Юрий Витренко полагает, что российский газопровод "Северный поток-2" могут не запустить никогда.

Об это Витренко сказал в интервью "РБК Украина".

По его словам, ранее в "Нафтогазе" считали, что самый негативный сценарий для Украины, если газопровод запустится в мае 2022 года.

"До этого мы считали, что самый негативный сценарий для нас, если он запустится в мае. Но теперь мы видим, что процесс еще больше затягивается. Поэтому он, скорее всего, не запуститься до конца первого полугодия", - сказал Витренко.

На уточняющий вопрос, запустится ли газопровод, по его мнению, к осени 2022 года, Витренко сказал, что это было бы лучшим вариантом для "Газпрома".

"К осени – это лучший вариант для "Газпрома". При этом мы считаем, что есть существенная вероятность того, что он не запустится в ближайшее время или не запустится вообще", - сказал Юрий Витренко.

Напомним, в середине декабря вторую нитку "Северного потока - 2" начали заполнять газом.

Отметим, что недавно новая глава МИД Германии заявила, что она не видит оснований для ввода в эксплуатацию "Северного потока-2". По ее словам, газопровод все еще не соответствует европейскому энергетическому законодательству, а именно по этой причине был остановлен процесс его сертификации.

При этом оператор "Северного потока-2" уже предпринял меры, чтобы обойти требования европейского энергетического законодательства, которое предусматривает, что поставщик газа не может владеть газопроводом. И оформляет на новую компанию участок газопровода, который находится в немецких территориальных водах. Кроме того, газопровод "Северный поток-2" могут запустить и без сертификации немецким Федеральным сетевым агентством.