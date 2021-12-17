В пятницу, 17 декабря, началась процедура заполнения второй нитки газопровода "Северный поток - 2".

Об этом сообщили в пресс-службе Nord Stream 2.

Как и в случае с первой ниткой, которую закончили заполнять еще 18 октября, труба будет наполняться газом, пока в ней не будет достигнут рабочий уровень давления.

После окончания заполнения второй нитки газопровод будет полностью готов к эксплуатации.

Напомним, накануне Федеральное сетевое агентство ФРГ сообщило, что решение по поводу запуска "Северного потока-2" не будет принято в первой половине 2022 года.

Также на днях новая глава МИД Германии заявила, что она не видит оснований для ввода в эксплуатацию "Северного потока-2". По ее словам, газопровод все еще не соответствует европейскому энергетическому законодательству, а именно по этой причине был остановлен процесс его сертификации.

Отметим, что оператор "Северного потока-2" уже предпринял меры, чтобы обойти требования европейского энергетического законодательства, которое предусматривает, что поставщик газа не может владеть газопроводом. И оформляет на новую компанию участок газопровода, который находится в немецких территориальных водах.

Ранее "Страна" писала о том, что в МИД России надеются на окончание сертификации "Северного потока-2" уже весной.