Россия намеревается добиться сертификации газопровода "Северный поток-2", оказывая давление на Европу в условиях чрезвычайно высоких цен на энергоносители. Такое заявление сделал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в своем блоге.

"Россия использовала энергетику в качестве инструмента политического влияния... И хотя она, строго говоря, выполняет свои обязательства по поставкам газа, многие рассматривают ее нынешний отказ увеличивать объемы экспорта в Европу или повторно заполнить хранилища, принадлежащие "Газпрому", как средство оказания давления на ЕС и, в частности, для обеспечения нормативного лицензирования "Северного потока 2", - написал политик.

По словам Борреля, запуск "Северного потока-2" продолжает оставаться предметом обсуждения, поскольку Еврокомиссия "не считает это проект приоритетным" из-за несоответствия требованиям европейских нормативных актов.

"Солидарность - это улица с двусторонним движением. Никто не может повысить свою собственную безопасность, не принимая во внимание безопасность всего Союза, что должно быть основным принципом, чтобы сделать ЕС сильнее и противостоять попыткам разделить нас", - добавил Боррель.

Напомним, на днях Федеральное сетевое агентство ФРГ сообщило, что решение по поводу запуска "Северного потока-2" не будет принято в первой половине 2022 года.

Также на днях новая глава МИД Германии заявила, что она не видит оснований для ввода в эксплуатацию "Северного потока-2". По ее словам, газопровод все еще не соответствует европейскому энергетическому законодательству, а именно по этой причине был остановлен процесс его сертификации.

Отметим, что оператор "Северного потока-2" уже предпринял меры, чтобы обойти требования европейского энергетического законодательства, которое предусматривает, что поставщик газа не может владеть газопроводом. И оформляет на новую компанию участок газопровода, который находится в немецких территориальных водах.

Ранее "Страна" писала о том, что в МИД России надеются на окончание сертификации "Северного потока-2" уже весной.