Вице-премьер Российской Федерации Александр Новак заявил, что газопровод "Северный поток-2" будет готов к работе до конца этого года. А процесс его сертификации может быть завершен в середине 2022 года.

Об этом он заявил в интервью телеканалу "Россия-24".

"Процесс сертификации "Северного потока-2" может быть завершен в середине 2022 года. Газопровод будет готов к работе до конца этого года. Кабмин надеется, что газ может пойти в середине следующего года", - сказал Новак.

Новак напомнил, что газопровод уже не только построен, но идет заполнение его ниток технологическим газом.

"По одной нитке уже заполнена технологическим газом труба, по второй нитке начали заполнение. В ближайшее время это будет уже завершено. И он будет полностью готов для того, чтобы с момента принятия решений на следующий день газ пошел европейским потребителям", - добавил он.

Вице-премьер добавил, что "Северный поток - 2" мог бы уже давно работать и снизил бы цены на газ для европейских потребителей, если бы не было политизации вокруг проекта.

Напомним, в середине декабря вторую нитку "Северного потока - 2" начали заполнять газом.

Недавно новая глава МИД Германии заявила, что она не видит оснований для ввода в эксплуатацию "Северного потока-2". По ее словам, газопровод все еще не соответствует европейскому энергетическому законодательству, а именно по этой причине был остановлен процесс его сертификации.