Американские сенаторы достигли договоренности по вопросу о рассмотрении предложенного республиканцем Тедом Крузом (от штата Техас) законопроекта о санкциях в отношении газопровода "Северный поток - 2" несмотря на то, что Палата представителей США одобрила оборонный бюджет на 2022 год, из которого исключили санкции против СП-2. Голосование по данной инициативе должно состояться в верхней палате Конгресса не позднее 14 января 2022 года.

Об этом сообщает издание The Hill в субботу, 18 декабря.

Республиканец Круз и лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер (от штата Нью-Йорк) пришли к соответствующему соглашению после нескольких дней переговоров.

В рамках сделки Круз согласился перестать блокировать утверждение десятков кандидатур на различные посты в администрации, пытаясь тем самым добиться от исполнительной ветви власти введения новых ограничительных мер против "Северного потока - 2".

В результате заключенной сделки Сенат в ночь на субботу, 18 декабря, смог одобрить назначение целого ряда претендентов на различные посты. Верхняя палата Конгресса утвердила несколько десятков кандидатур на должности послов США в разных странах.

Напомним, что Европарламент призвал не запускать "Северный поток-2" и пригрозил отключением России от SWIFT из-за Украины. В резолюции Евросоюза содержится призыв не вводить в действие трубопровод "Северный поток - 2", независимо от того, будет ли он в какой-то момент соответствовать положениям Газовой директивы ЕС.

"Страна" сообщала, что министр экономики Германии, вице-канцлер Роберт Хабек допустил заморозку запуска российского газопровода "Северный поток-2" в случае нападения на Российской Федерации на Украину.

Также мы писали, что цена газа в Европе взлетела до 1700 долларов на фоне заявления Берлина о задержке запуска Северного потока-2.