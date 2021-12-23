Глава российской компании "Газпром" Алексей Миллер заявил, что первая нитка газопровода "Северный поток-2" уже находится под рабочим давлением.

Об этом сообщает "Российская газета".

Миллер также заявил, что вторая нитка газопровода заполнится голубым топливом до рабочего давления до конца 2021 года.

Напомним, на прошлой неделе в пресс-службе Nord Stream 2 заявили о заполнении газом второй нитки "Северного потока - 2.

Отметим, что ранее Германия приостановила сертификацию "Северного потока-2", поскольку, согласно требованиям Федерального сетевого агентства, оператор Nord Stream 2 должен иметь соответствующую законам ФРГ организационную форму.

Также новая глава МИД Германии заявила, что сейчас она не видит оснований для ввода в эксплуатацию газопровода. По ее словам, трубопровод все еще не соответствует европейскому энергетическому законодательству, а именно по этой причине был остановлен процесс его сертификации.

Между тем, в Министерстве иностранных дел России, как сообщалось, надеются на окончание сертификации "Северного потока-2" уже весной.