Цена газа в Европе на бирже в понедельник, 20 декабря, взлетела до уровня выше 1900 долларов за тысячу кубов. Очередной рост стоимости произошел из-за приближение холодов, а также на фоне заявления еврочиновников, что никто не будет торопиться с запуском "Северного потока-2".

Утренний рост, по сравнению с показателем закрытия торгов, составил более 7%.

Напомним, на прошлой неделе стоимость газа в Европе стала стабильно расти после заявления главы МИД ФРГ о том, что "Северный поток-2" пока не может быть сертифицирован и не заработает в первой половине 2021 года, а также на фоне быстрого уменьшения объёмов газа в европейских газохранилищах

В прошлый понедельник газ стоил более 1300 долларов за тысячу кубометров, во вторник - перевалил за 1400, в среду стоил уже более 1500 долларов за тысячу кубометров.

А в четверг после заявлений немецкого федерального агентства, что "Северный поток-2" в первой половине 2022 года не сертифицируют, она взлетела ещё выше - до 1700 долларов за тысячу кубов.

Отметим, что к ценам на газ Европе привязаны внутренние цены в Украине для промышленных потребителей.

Также мы сообщали о том, что в понедельник, 20 декабря, Боррель обвинил РФ в давлении на Европу при помощи энергетики для сертификации "Северного потока-2". При этом он заявил, что запуск газопровода продолжает оставаться предметом обсуждения, поскольку Еврокомиссия "не считает это проект приоритетным" из-за несоответствия требованиям европейских нормативных актов.