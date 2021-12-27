В понедельник, 27 декабря, стоимость газа на европейском рынке снизилась на торгах почти вдвое по сравнению с ценами прошлой недели.



Данные лондонской биржи ICE свидетельствуют, что цена январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах снизилась на 18% до $1064 за тыс. куб.м, или €90,915 за МВт/ч.

21 декабря цена на газ обновила исторический максимум, достигнув практически 2200 долларов за тысячу кубометров. С тех пор цена снижается. 24 декабря цены на газ обрушились с 2000 долларов до 1300 долларов за 1000 кубометров. На снижение стоимости голубого топлива повлиял тот факт, что из-за усиления ветра в Европе началась выработка ветряной генерации.

При этом в Европе этой зимой сохраняется рекордный дефицит запасов в подземных хранилищах газа. По данным "Газпрома", Европа отобрала из хранилищ уже более 41% от закачанного в текущем году объема. По данным Gas Infrastructure Europe, на 22 декабря хранилища были заполнены всего на 57%, в них находилось около 62 млрд куб.м газа. В прошлом году на ту же дату ПХГ были заполнены на 77%.

Средняя цена экспорта газа по контрактам "Газпрома" в 2021 году составит $280 за 1 тыс. куб.м.

Ранее "Страна" писала, что из-за цен на газ украинский пищепром грозит дефицитом еды уже в январе.

Также мы сообщали, что накануне Нового года украинские кондитеры объявили о планах свернуть производство из-за высоких цен на газ.