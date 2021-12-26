Российская компания "Газпром" снова отказался бронировать мощности газопровода Ямал-Европа на воскресенье, 26 декабря.

Об этом сообщает Reuters.

Как пишет издание, что обычно по этому газопроводу российский газ доставляется в Западную Европу, но уже шестой день подряд идет по реверсу в Польшу.

Данные показали, что потоки в точке измерения на немецко-польской границе шли на восток в Польшу с часовым объемом около 1,2 млн кВтч-ч в воскресенье.

Напомним, в первый раз прокачка газа из России в ЕС по трубопроводу Ямал - Европа прекратилась 30 октября. Более того, на тот момент начался реверс газа в обратном направлении.

Позже, 6 ноября прокачка российского газа в ЕС по трубопроводу Ямал - Европа снова прекратилась.

Ранее в "Газпроме" заявили, что Германия качает газ из своих хранилищ реверсом в Польшу, откуда он затем попадает в Украину.

Также "Страна" сообщала о заявлении "Газпрома", что компания перевыполнит план по транзиту газа через Украину.

"Если говорить о транспортировке газа через территорию Украины, то "Газпром" еще 15 декабря выполнил все свои трудовые обязательства по транзитному контракту и продолжает транспортировать газ по этому направлению", - заявил пресс-секретарь председателя правления "Газпрома".