Пресс-секретарь председателя правления российского "Газпрома" Сергей Куприянов заявил, что компания продолжает транспортировать газ через Украину, несмотря на выполнение контракта 2021 года.

Об этом сообщает "ТАСС" в субботу, 25 декабря, со ссылкой на заявление пресс-секретаря председателя правления "Газпрома" Куприянова в эфире телеканала "Россия-1".

"Если говорить о транспортировке газа через территорию Украины, то "Газпром" еще 15 декабря выполнил все свои трудовые обязательства по транзитному контракту и продолжает транспортировать газ по этому направлению", - заявил Куприянов.

По словам Сергея Куприянова, "Газпром" готов поставлять дополнительные объемы газа в рамках действующих долгосрочных контрактов. По его словам, Европа сама создала проблемы с поставками газа, вины "Газпрома" в этом нет.

Представитель "Газпрома" сообщил, что физический реверс газа из Германии в Польшу и Украину фиксируется в объеме 1-4 млн куб. метров в сутки из ПХГ Европы.

Кроме того, Куприянов рассказал, что ряд клиентов "Газпрома" из Франции и Германии уже выбрали годовые контрактные объемы 2021 года.

По его словам, все обвинения в адрес России и "Газпрома" о недостаточных поставках газа в Европу являются беспочвенными и неприемлемыми.

Ранее "Страна" сообщала, что в МИД России озвучили условие для переговоров с Украиной о продлении транзита газа после 2024 года.

Также мы писали, что недавно в Киеве допустили остановку транзита российского газа через Украину уже этой зимой. Оценивая возможность сценария, в котором РФ прекращает транзит газа через Украину уже этой зимой, гендиректор "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что это политический вопрос, а не экономический. По его мнению, не исключено, что будет прекращен и транзит газа через Украину.

Кроме того, мы информировали, что "Газпром" не забронировал дополнительный транзит газа через Украину на следующий год.