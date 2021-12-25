Германия качает газ из своих хранилищ реверсом в Польшу, откуда он затем попадает в Украину.

Об этом заявил представитель "Газпрома" Сергей Куприянов.

"По имеющимся данным, наблюдается физический реверс газа из Германии в Польшу и, судя по всему, на Украину в объеме от 3 до 5 миллионов кубометров в сутки", - сказал Куприянов в эфире телеканала "Россия 1".

"А газ при этом поднимается из подземных хранилищ на территории Германии, из которых уже отобрано 47% газа, а зима только начинается. Не самое рациональное решение", - добавил он.

Представитель "Газпрома" при этом отметил, что цена таких поставок существенно превышает цены по контрактным объемам, поставляемым "Газпромом".

ранее "Страна" сообщала о заявлении "Газпрома", что компания перевыполнит план по транзиту газа через Украину, а также о том, что в МИД России озвучили условие для переговоров с Украиной о продлении транзита газа после 2024 года.