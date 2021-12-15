В публичном акционерном обществе "Газпром" заявили, что выполнили свои обязательства по транзитному договору с Украиной за 2021 год.

Об этом 15 декабря сообщило управление информации российской компании.

"Газпром" продолжает надежно поставлять газ своим европейским потребителям по различным маршрутам, в том числе через Украину. Сегодня компания выполнила обязательства по транзитному договору с Украиной. С начала года через ее территорию протранспортировано 40 млрд куб. м российского газа, что соответствует объему, предусмотренному транзитным договором на весь 2021 год", - говорится в заявлении.

Как писала "Страна", в ноябре президент Владимир Зеленский представил предложения, направленные на предотвращение энергетического кризиса в Европе. В частности, он заявил, что наше государство готово снизить стоимость транзита газа через свою территорию и предоставить собственные подземные хранилища для хранения стратегического резерва топлива. Правда, предложение он сделал не компании - владельцу и транспортировщику газа (то есть "Газпрому"), а президенту Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Также мы приводили предположение гендиректора "Оператора ГТС Украины" Сергея Макогона о том, что Россия может прекратить транзит газа через Украину этой зимой.