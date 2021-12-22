Украинская компания "Нафтогаз" подала в Европейскую Комиссию жалобу на российский "Газпром".

Об этом говорится в сообщении на сайте украинской компании.

""Газпром" резко уменьшил продажу собственного газа на европейском спотовом рынке, несмотря на растущий спрос и ограничивает возможности других компаний поставлять дополнительные объемы газа в Европу и конкурировать", — говорится в сообщении.

В компании добавили, что именно это стало причиной рекордного роста цен на газ в Европе. Также Нафтогаз добавил, что действия российского монополиста повлекли за собой "значительные негативные последствия для всех европейских потребителей" и призвал Еврокомиссию отреагировать на нарушения.

В "Нафтогазе" уверены, что цель "Газпрома" — создание искусственного дефицита газа и давление на Евросоюз для скорейшего запуска "Северного потока-2" без соблюдения требований европейского законодательства.

Между тем, сегодня цена на газ в Европе снова обновила рекорд. На фоне падения выработки электроэнергии из возобновляемых источников до трехмесячного минимума она достигла почти $2200 за тысячу кубометров.

Кроме этого, в пятницу, 17 декабря, началась процедура заполнения второй нитки газопровода "Северный поток - 2". Как и в случае с первой ниткой, которую закончили заполнять еще 18 октября, труба будет наполняться газом, пока в ней не будет достигнут рабочий уровень давления.