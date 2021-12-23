В случае дальнейшего подорожания газа с января 2022 года украинские кондитерские предприятия могут остановить свою работу. Уже сейчас компании отрасли заявляют о планах полностью или частично сворачивать производство продукции.

Об этом сообщает пресс-служба ассоциации "Укркондпром".

По словам президента ассоциации Александра Балдынюка, кондитерские предприятия уже несколько месяцев балансировали на грани рентабельности. Причиной послужили сверхвысокие цены на газ и рост стоимости всех других составляющих себестоимости продукции. При этом стоимость газа в этом году росла ежемесячно начиная с января, когда его стоимость для производителей составляла 5,9 тыс. гривен.

"В прошлом месяце производители покупали газ в среднем по ценам около 40 тыс. гривен и уже при такой его стоимости производство многих видов продукции было нерентабельным, а выполнение ранее подписанных контрактов было убыточным для предприятий отрасли. В декабре поставщики предлагали газ 55 по тыс. гривен за тысячу кубометров, при которой реализовать произведенную продукцию по экономически обоснованным ценам уже было бы очень тяжело. А при стоимости газа для производственных нужд в 73 тыс. гривен за тыс. кубометров кондитерским компаниям проще вообще свернуть производство, ведь при такой себестоимости продукция будет не востребована ни на внутреннем, ни на внешних рынках", - сообщил Балдынюк.

Также, по его словам, такие цены на газ неподъемны для промышленности, поэтому попытка властей игнорировать существующую проблему и избегать ее решения уже приводит к остановке многих производств, сокращению персонала и резкому падению поступлений в госбюджет.

Он сообщил, что следствием этого также станет значительный рост цен на продовольственную продукцию, что приведет к ухудшению покупательной способности и падению уровня жизни граждан.

Кроме этого, Балдынюк считает, что правительство должно принять меры, чтобы сдержать резкий рост цен хотя бы на продовольственную продукцию, к стоимости которой наиболее чувствительны социально уязвимые слои населения.

"Себестоимость украинского газа, по данным правительства, около 3 гривен/куб. м, а все пищевые отрасли вместе потребляют лишь 6% от общих промышленных потребностей газа. Поэтому временно предоставить льготные цены на газ для производителей, обеспечивающих продовольственную безопасность страны, есть возможность, и это необходимо сделать как можно быстрее, ведь с начала января предприятия начнут останавливаться", - сказал Балдынюк.

Напомним, ранее "Страна" разбиралась, почему газ в Украине уже дороже 73 гривен и чего ждать дальше.

Также мы писали о том, почему кондитеры повышают цены на конфеты.