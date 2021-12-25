Компании из "Укркондпрома" могут остановить производство сладостей из-за высоких цен на газ. Фото: BN

Кондитерские компании, входящие в ассоциацию "Укркондпром", рассказали о планах полностью или частично свернуть производство сладостей из-за высоких цен на газ.

Об этом говорится в заявлении ассоциации "Укркондпрома".

Ассоциация включает 27 участников, первым среди которых значится корпорация "Рошен".

Предупреждение об ограниченном производстве сладостей кондитерские компании направили в Ассоциацию после того, как 22 декабря цена газа на бирже пересекла предел в 73 тысяч гривен за кубометр.

"Кондитерские предприятия уже несколько месяцев балансировали на грани рентабельности из-за сверхвысоких цен на газ и роста стоимости всех других составляющих себестоимости продукции", - заявил президент ассоциации "Укркондпром" Александр Балдинюк.

Он добавил, что стоимость газа для кондитеров в этом году росла ежемесячно, начиная с января, когда его стоимость для производителей составляла 5,9 тысяч гривен.

"В прошлом месяце производители покупали газ в среднем по ценам около 40 тысяч гривен, и уже при такой его стоимости производство многих видов продукции было нерентабельным, а выполнение ранее подписанных контрактов было убыточным для предприятий отрасли. В декабре поставщики предлагали газ по цене 55 тысяч гривен за тысячу кубометров, при которой реализовать производимую продукцию по экономически обоснованным ценам уже было бы очень тяжело, а при стоимости газа для производственных нужд в 73 тысячи гривен за тысячу кубометров кондитерским компаниям проще вообще свернуть производство, ведь при такой себестоимости продукция будет невостребованной ни на внутреннем, ни на внешних рынках", – объяснил Балдынюк.

Полный список участников Ассоциации "Укркондпром":

  • ДП "Кондитерская корпорация "Рошен"
  • ЧАО "Харьковская бисквитная фабрика"
  • ООО "АВК КОНФЕКШИНЕРИ"
  • ООО "Интерстарч Украина"
  • ЧАО "Монделис Украина"
  • ООО "Нестле Украина"
  • ЧАО "Доминик"
  • ООО "Кондитерская фабрика "Ярич"
  • ООО "Мир лакомства"
  • УАСП в форме ООО "Галка ЛТД"
  • ПАО "Ровенская кондитерская фабрика"
  • ООО "Херсонская кондитерская фабрика"
  • ЧАО "Днепропетровский КХК"
  • ПАО "Продовольственная компания "Ясен"
  • ООО "ВКГ "Лесная сказка"
  • ПАО "ВТКФ Ласоси"
  • ДП "Зееландия"
  • ООО "Шокоооооооолад"
  • ФЛП Матеев О.В.
  • ООО "Укркава"
  • ПАО "Енни Фудз"
  • ООО "Агр-ЮГ-Сервис"
  • ФЛП Дикий П.Д. ТМ "Жарим кофе в Одессе"
  • ЗАО "Одессакондитер"
  • ЗАО "Житомирское лакомство"
  • ООО "Кондитерская фабрика "Меркурий"
  • ООО "Инверт"

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