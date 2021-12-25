Кондитерские компании, входящие в ассоциацию "Укркондпром", рассказали о планах полностью или частично свернуть производство сладостей из-за высоких цен на газ.

Об этом говорится в заявлении ассоциации "Укркондпрома".

Ассоциация включает 27 участников, первым среди которых значится корпорация "Рошен".

Предупреждение об ограниченном производстве сладостей кондитерские компании направили в Ассоциацию после того, как 22 декабря цена газа на бирже пересекла предел в 73 тысяч гривен за кубометр.

"Кондитерские предприятия уже несколько месяцев балансировали на грани рентабельности из-за сверхвысоких цен на газ и роста стоимости всех других составляющих себестоимости продукции", - заявил президент ассоциации "Укркондпром" Александр Балдинюк.

Он добавил, что стоимость газа для кондитеров в этом году росла ежемесячно, начиная с января, когда его стоимость для производителей составляла 5,9 тысяч гривен.

"В прошлом месяце производители покупали газ в среднем по ценам около 40 тысяч гривен, и уже при такой его стоимости производство многих видов продукции было нерентабельным, а выполнение ранее подписанных контрактов было убыточным для предприятий отрасли. В декабре поставщики предлагали газ по цене 55 тысяч гривен за тысячу кубометров, при которой реализовать производимую продукцию по экономически обоснованным ценам уже было бы очень тяжело, а при стоимости газа для производственных нужд в 73 тысячи гривен за тысячу кубометров кондитерским компаниям проще вообще свернуть производство, ведь при такой себестоимости продукция будет невостребованной ни на внутреннем, ни на внешних рынках", – объяснил Балдынюк.

Полный список участников Ассоциации "Укркондпром":

ДП "Кондитерская корпорация "Рошен"

ЧАО "Харьковская бисквитная фабрика"

ООО "АВК КОНФЕКШИНЕРИ"

ООО "Интерстарч Украина"

ЧАО "Монделис Украина"

ООО "Нестле Украина"

ЧАО "Доминик"

ООО "Кондитерская фабрика "Ярич"

ООО "Мир лакомства"

УАСП в форме ООО "Галка ЛТД"

ПАО "Ровенская кондитерская фабрика"

ООО "Херсонская кондитерская фабрика"

ЧАО "Днепропетровский КХК"

ПАО "Продовольственная компания "Ясен"

ООО "ВКГ "Лесная сказка"

ПАО "ВТКФ Ласоси"

ДП "Зееландия"

ООО "Шокоооооооолад"

ФЛП Матеев О.В.

ООО "Укркава"

ПАО "Енни Фудз"

ООО "Агр-ЮГ-Сервис"

ФЛП Дикий П.Д. ТМ "Жарим кофе в Одессе"

ЗАО "Одессакондитер"

ЗАО "Житомирское лакомство"

ООО "Кондитерская фабрика "Меркурий"

ООО "Инверт"

Ранее "Страна" сообщала, что в Украине дорожают сладости. Кондитеры аргументируют рост цен не только проблемами с сырьем, но и энергокризисом.

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