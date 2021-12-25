Накануе Нового года украинские кондитеры объявили о планах свернуть производство из-за высоких цен на газ
Кондитерские компании, входящие в ассоциацию "Укркондпром", рассказали о планах полностью или частично свернуть производство сладостей из-за высоких цен на газ.
Об этом говорится в заявлении ассоциации "Укркондпрома".
Ассоциация включает 27 участников, первым среди которых значится корпорация "Рошен".
Предупреждение об ограниченном производстве сладостей кондитерские компании направили в Ассоциацию после того, как 22 декабря цена газа на бирже пересекла предел в 73 тысяч гривен за кубометр.
"Кондитерские предприятия уже несколько месяцев балансировали на грани рентабельности из-за сверхвысоких цен на газ и роста стоимости всех других составляющих себестоимости продукции", - заявил президент ассоциации "Укркондпром" Александр Балдинюк.
Он добавил, что стоимость газа для кондитеров в этом году росла ежемесячно, начиная с января, когда его стоимость для производителей составляла 5,9 тысяч гривен.
"В прошлом месяце производители покупали газ в среднем по ценам около 40 тысяч гривен, и уже при такой его стоимости производство многих видов продукции было нерентабельным, а выполнение ранее подписанных контрактов было убыточным для предприятий отрасли. В декабре поставщики предлагали газ по цене 55 тысяч гривен за тысячу кубометров, при которой реализовать производимую продукцию по экономически обоснованным ценам уже было бы очень тяжело, а при стоимости газа для производственных нужд в 73 тысячи гривен за тысячу кубометров кондитерским компаниям проще вообще свернуть производство, ведь при такой себестоимости продукция будет невостребованной ни на внутреннем, ни на внешних рынках", – объяснил Балдынюк.
Полный список участников Ассоциации "Укркондпром":
- ДП "Кондитерская корпорация "Рошен"
- ЧАО "Харьковская бисквитная фабрика"
- ООО "АВК КОНФЕКШИНЕРИ"
- ООО "Интерстарч Украина"
- ЧАО "Монделис Украина"
- ООО "Нестле Украина"
- ЧАО "Доминик"
- ООО "Кондитерская фабрика "Ярич"
- ООО "Мир лакомства"
- УАСП в форме ООО "Галка ЛТД"
- ПАО "Ровенская кондитерская фабрика"
- ООО "Херсонская кондитерская фабрика"
- ЧАО "Днепропетровский КХК"
- ПАО "Продовольственная компания "Ясен"
- ООО "ВКГ "Лесная сказка"
- ПАО "ВТКФ Ласоси"
- ДП "Зееландия"
- ООО "Шокоооооооолад"
- ФЛП Матеев О.В.
- ООО "Укркава"
- ПАО "Енни Фудз"
- ООО "Агр-ЮГ-Сервис"
- ФЛП Дикий П.Д. ТМ "Жарим кофе в Одессе"
- ЗАО "Одессакондитер"
- ЗАО "Житомирское лакомство"
- ООО "Кондитерская фабрика "Меркурий"
- ООО "Инверт"
Ранее "Страна" сообщала, что в Украине дорожают сладости. Кондитеры аргументируют рост цен не только проблемами с сырьем, но и энергокризисом.
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