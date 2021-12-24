В Европе на фоне новости о том, что США отправляют флот сжиженного природного газа в Европу, дешевеет газ. Цены обрушились с 2000 долларов до 1300 долларов за 1000 кубометров. Также на снижение стоимости голубого топлива повлиял тот факт, что из-за усиления ветра в Европе началась выработка ветряной генерации.

Об этом сообщает ассоциация WindEurope.

Вклад ветровой генерации в выработку электроэнергии в Европе в четверг вырос до 13,8% после 7,1% в среду и трехмесячного минимума в 5,52% во вторник, свидетельствуют данные ассоциации WindEurope. На прошлой неделе, с 13 по 19 декабря, вклад ветряков в выработку электроэнергии в Европе составил в среднем 13,7%.

WindEurope пишет, что в четверг торги газом (контракт "на день вперед") на TTF завершились на уровне $1485 за тысячу кубометров после $1997 в среду и рекордных $2138 за тысячу кубометров во вторник.

Ранее мы писали, что цена на газ в Европе почти достигла $2200 за тысячу кубометров.

Ранее сообщали о том, что Соединенные Штаты Америки отправляют флотилию сжиженного природного газа (СПГ) в Европу, которая испытывает дефицит голубого топлива. До 30 танкеров в настоящее время пересекают Атлантический океан и находятся на пути к континенту, испытывающему нехватку топлива.