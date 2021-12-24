Соединенные Штаты Америки отправляют флотилию сжиженного природного газа (СПГ) в Европу, которая испытывает дефицит голубого топлива. До 30 танкеров в настоящее время пересекают Атлантический океан и находятся на пути к континенту, испытывающему нехватку топлива.

Об этом пишет Bloomberg.

В агентстве пишут, что груз сжиженного природного газа из США поможет компенсировать снижение потоков из России, основного поставщика в Европу.

По данным Bloomberg, всего в Европу движется 76 танкеров со сжиженным газом, в среднем каждый несет 100 млн кубометров топлива.

По данным агентства, терминалы для экспорта СПГ в США работают на полную мощность. Это поможет решить проблему нехватки газа в Европе, "поскольку Россия уже дала понять, что может сохранить ограничения на поставку в январе", пишет Bloomberg.

Отметим, что на фоне таких новостей цены на газ в Европе упали до 1300 долларов за тысячу кубометров.

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