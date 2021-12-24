В МИД РФ заявили, что Россия может начать переговоры о продлении контракта о транзите газа через Украину после 2024 года, когда будет понимание, кто, в каких объемах и на каких условиях будет его закупать.

Об этом со ссылкой на директора второго департамента стран СНГ МИД России Алексея Полищука пишет "РИА Новости".

"По понятным причинам переговоры о продлении транзита можно вести только тогда, когда имеется четкое понимание, кто из партнеров будет готов закупать российский газ, в каких объемах и на каких условиях. Тема транспортировки в данном случае вторична", - сказал Полищук.

По его словам, нынешний транзитный контракт действует до 31 декабря 2024 года, поэтому он считает, что Украина может поднимать вопрос о его продлении за три года до этого только в политических целях.

Напомним, недавно в Киеве допустили остановку транзита российского газа через Украину уже этой зимой. Оценивая возможность сценария, в котором РФ прекращает транзит газа через Украину уже этой зимой, гендиректор "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что это политический вопрос, а не экономический. По его мнению, не исключено, что будет прекращен и транзит газа через Украину.

Также мы писали о том, что ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что продлевать транзит газа через Украину после 2024 года, когда завершится срок действия действующего контакта, можно будет при условии, если "удастся этот газ продать". А на сегодняшний день определенности по этой линии у "Газпрома" нет.