Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что продлевать транзит газа через Украину после 2024 года, когда завершится срок действия действующего контакта, можно будет при условии, если "удастся этот газ продать". А на сегодняшний день определенности по этой линии у "Газпрома" нет.

Об этом со ссылкой на Пескова пишет ТАСС.

"Я хочу лишь напомнить заявление президента Путина о том, что для того, чтобы что-то транзитировать, нужно это продать, нужно иметь конечных покупателей в Европе, для кого будет осуществляться этот транзит в итоге", - ответил он на вопрос о прогнозах насчет переговоров по транзиту газа через Украину.

Отметим, что летом в "Газпроме" также заявляли, что объемы транзита российского газа через территорию Украины после 2024 года, когда оканчивается действующий контракт, будут соответствовать закупкам "голубого топлива" компаниями ЕС, которые будут в тот период.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что с европейскими партнерами идут переговоры о возможности продлить контракт на транзит газа через Украину на 15 лет. По его словам, на переговорах Украина предложила увеличить сверх условий контракта транзит до 55 млн кубометров и транзитировать этот излишек по цене вдвое ниже, чем в существующем контракте.