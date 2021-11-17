Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Стороны обсудили разные темы, в том числе транзит газа через Украину.

Об этом сообщает Офис президента.

Собеседники уделили много внимания энергетической безопасности Европы. В этой связи Зеленский в очередной раз подчеркнул, что проект "Северный поток – 2" является угрозой безопасности для всей Европы.

Он представил предложения, направленные на предотвращение энергетического кризиса в Европе. В частности, идею создания региональной платформы по укреплению энергетической безопасности.

Президент заявил, что наше государство готово снизить стоимость транзита газа через свою территорию и предоставить собственные подземные хранилища для хранения стратегического резерва топлива.

Кроме того, Зеленский проинформировал собеседницу о развитии ситуации на Донбассе, а также "об усилиях Украины, направленных на мирное урегулирование", как выразились в Офисе.

Зеленский поблагодарил фон дер Ляйен за непреклонную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, как он это традиционно делает практически со всеми собеседниками из Европы и США.

Также стороны обговорили обострение ситуации на польско-белорусской и украино-белорусской границах. Собеседники констатировали, что эта ситуация является гибридной атакой, требующей совместных усилий и взаимодействия.

Президент проинформировал главу Еврокомиссии о шагах, предпринимаемых Киевом для усиления безопасности на украинско-белорусской границе.

В этом контексте обсуждались пути расширения сотрудничества между Украиной и Евросоюзом в миграционной сфере и возможности привлечения помощи ЕС для обустройства украинско-белорусской границы.

Зеленский выразил благодарность ЕС за выплату в конце октября второго транша макрофинансовой помощи в размере 600 млн евро в рамках реализации договоренностей, достигнутых во время 23-го саммита Украина – Европейский Союз.

Как писала "Страна", ранее Зеленский встретился с британским министром обороны и заявил, что Украине побыстрее нужно в НАТО.

Также он сегодня созванивался с Эрдоганом, чтобы обсудить усиление безопасности в Черном море и сотрудничество в обороне.