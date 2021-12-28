В первые три месяца следующего года будет достигнута максимальная мощность по транзиту газа из Венгрии в Украину. Так, в период с января по март в Украину в общей сложности смогут поставить 700 млн кубометров газа.

Об этом заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто после телефонных переговоров с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

"В последние годы мы очень много работали над обеспечением энергоснабжения Венгрии и повышением нашей роли в обеспечении надежности энергоснабжения в Центральной Европе. Сейчас у нас есть шесть из семи наших соседей, подключенных к газопроводу, и вскоре количество подключений к электросети еще больше увеличится. Что касается транспортировки природного газа, мы становимся все более важной транзитной страной, поскольку в прошлом и в этом году Венгрия поставляла наибольшее количество западного газа Украине", - написал он в Facebook.

Как объяснил Сийярто, согласно техническому соглашению системных операторов, максимальная мощность по транспортировке газа из Венгрии на территорию Украины будет достигнута в первые три месяца 2022 года.

"Это даст рыночным компаниям коммерческую возможность поставить в общей сложности 700 миллионов кубометров газа в период с января по март. Мой украинский коллега Дмитрий Кулеба и я говорили сегодня по телефону и подтвердили наше обоюдное намерение улучшить двусторонние отношения - задача, которая будет непростой, но мы надеемся, что 2022 год будет лучше для венгерско-украинских отношений, чем этот год", - подытожил он.

Между тем, в понедельник, 27 декабря, стоимость газа на европейском рынке снизилась на торгах почти вдвое по сравнению с ценами прошлой недели. Так, данные лондонской биржи ICE свидетельствуют, что цена январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах снизилась на 18% до $1064 за тыс. куб.м, или €90,915 за МВт/ч.

Ранее "Страна" писала, что из-за цен на газ украинский пищепром грозит дефицитом еды уже в январе.