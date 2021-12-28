Украинские хлебозаводы в связи повышенными ценами на газ, а также невозможностью поднять цены на хлеб работают в убыток и предупреждают об остановке производства и перебоях с поставками продукта в регионы Украины.

Об этом сообщает издание Delo.ua.

По словам президента Всеукраинской Ассоциации пекарей Юрия Дученко, отрасль остро нуждается в поддержке правительства в обстоятельствах, когда цены на газ для производителей выросли в 10 раз.

"Все печи на хлебзаводах работают на газу, это огромные объемы для предприятий. Если у нас раньше энергоносители составляли 10-12% в себестоимости, то сейчас это уже 20-25%", - говорит глава совета Объединения "Укрхлебпром" Александр Васильченко.

Также с начала этого года на 40% выросли цены на муку, в два раза в цене выросла электроэнергия, вырос прожиточный минимум. Таким образом себестоимость производства хлеба на сегодняшний день выросла на 40-50%.

По словам Васильченко, если в прошлом году рентабельность производства хлеба составляла 10-12%, то на сегодняшний день ее уровень упал до критических 2%, а производство некоторых основных товарных позиций у большинства предприятий уже стали убыточными - вплоть до "минус" 20%.

Глава ВАП Юрий Дученко уточнил, что из-за сложившихся обстоятельств ряду заводов вскоре придется закрыться, что "бесспорно спровоцирует перебои в производстве и в снабжении населения хлебом", Все это станет серьезной угрозой для продовольственной безопасности страны, основой которой в Украине как раз и является хлеб. Замдиректора компании "Сумская поляница" Константин Шушара прогнозирует, что закрытия хлебзаводов начнутся уже в первом квартале следующего года.

"Предприятия находятся сейчас на грани выживания", - говорит он.

Помимо потери большого количества рабочих мест, снижения покупательской способности населения и социального напряжение в обществе, закрытие хлебопекарских предприятий также приведет к тому, что бюджетные учреждения - школы, больницы, детские сады и воинские части - останутся без поставок хлеба, а местные бюджеты в кризисное время останутся без подоходного налога от предприятий хлебной отрасли.

По словам руководителей хлебопекарских предприятий, ситуацию могло бы спасти увеличение цены на конечный продукт для потребителя. Впрочем, такого производителям не позволяют делать торговые сети, которые разрешают поднимать цену на хлеб не выше 5% в месяц при том, что уже сегодня стоит острая необходимость увеличить его стоимость на 30%. В связи с этим предприятия обратились к торговым сетям с предложением пересмотреть принципы ценообразования ввиду сложившихся обстоятельств на рынке.

Также альтернативой Ассоциация пекарей предлагает предоставить хлебным предприятиям природный газ со стороны НАК "Нафтогаз Украины" в объеме 10-12 млн кубометров в месяц по сниженной цене в 16 грн за кубометр, по которой сегодня покупают газ коммунальные предприятия. С этим предложением украинские хлебопекари обратились к президенту Владимиру Зеленскому и премьер-министру Денису Шмыгалю. В случае отсутствия реакции властей и торговых сетей на данную ситуацию Украину неизбежно ждут срывы поставок хлеба, резюмировали во Всеукраинской ассоциации хлебопекарей.

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