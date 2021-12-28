В Верховную Раду внесен законопроект о том, что женщины могут становиться на воинский учет только добровольно.

Об этом 28 декабря написал в своем Телеграм-канале народный депутат от "Слуги народа" Максим Бужанский.

Внес в парламент законопроект №6482 о том, что на воинский учёт женщины становятся только добровольно. Исключая медиков. Соавторами стали 58 депутатов от "Слуги народа" и других фракций", - сообщил Бужанский.

В посте он также извинился перед женщинами и заявил, что это всё, что может сказать по поводу этой инициативы чиновников из Минобороны.

Запись парламентария прокомментировал Телеграм-канал "Политика Страны".

"Если "слуги" в Раде этот законопроект провалят - то будет понятно, что Зеленский лично поддерживает скандальный "женский призыв", - сделал вывод канал.

Напомним. осенью Минобороны издало приказ о постановке женщин чуть ли не всех распространенных специальностей на воинский учет. Не выполнившим приказ грозят немаленькие штрафы.

Под действие приказа попадают беременные и женщины с малолетними детьми.

Эта новость вызвала огромный резонанс и возмущение в обществе. Оно докатилось и до жены Зеленского Елены. В ее Инстаграме пользователи принялись резко комментировать приказ и спрашивать, станет ли она на воинский учет.