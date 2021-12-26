Новые нормы о военном учете в Украине распространяются также на беременных и женщин и женщин с малолетними детьми. Работа по реализации приказа Министерства обороны будет проводиться до конца следующего года.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины в Facebook.

"Беременные женщины и женщины с малолетними детьми тоже берутся на военный учет", - указывается в сообщении.

Как объяснили в пресс-службе, как и в случае мужчин, для женщин будут учитываться состояние здоровья человека и его семейные обстоятельства.

В Минобороны добавили, что работа по реализации приказа по военному учету женщин спланирована до конца следующего года.

"До конца 2022 года в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины будет проведен анализ изменений количества военнообязанных-женщин, состоящих на военном учете", - написали в пресс-службе.

Напомним, 22 декабря в Министерстве обороны Украины обнародовали расширенный список специальностей и профессий, после получения которых гражданин становится военнообязанным. Кроме того, согласно приказу Минобороны №313 на военный учет теперь должны становиться также и женщины.

Украинкам, которые не встанут на учет в установленный срок - до конца следующего года, грозит штраф до 1500 гривен. Руководители предприятий, где работают не ставшие на учет женщины, тоже будут оштрафованы.

Кроме этого, женщины должны будут принимать участие в военных сборах.