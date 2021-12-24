Ранее анонсированный список профессий для украинок, представительницы которых должны будут становиться на военный учет, планируют сократить.

Об этом сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Александр Завитневич в Facebook.

"Сейчас все обсуждают вопросы призыва на воинскую службу женщин. Прошу не сеять панику - женщин не будут призывать на срочную службу. Военнообязанными представительницы определенных специальностей и профессий становятся только в военное время. Сейчас должны стать на воинский учет в своих военкоматах", - говорится в сообщении.

Также Завитневич акцентировал внимание на то, что весной был принят Закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию отдельных вопросов выполнения воинского долга и ведения воинского учета.

По его словам, на стадии подготовки проекта Закона ко второму чтению рабочей группой в составе представителей Министерства обороны Украины, СБУ и Службы внешней разведки были обработаны и учтены ноты Департамент кадровой политики Министерства обороны Украины, которые предусматривают, что женщины, имеющие специальность и (или) профессию, связанную с соответствующей специальностью военного бухгалтера, определенной в перечне, утвержденном Минобороны Украины, и применяемые к военную службу по состоянию здоровья и возрасту берут на военный счет военнослужащих.

"Раньше это было нормой, но список определял КМУ, правда КМУ большой коллективный орган, и иногда решения нужно принимать сегодня. В Законе мы сделали рамки, которые этот список определяет Минобороны. Но так случилось, что этот список бегал и когда он вышел, мы увидели, что список очень большой.", - сказал Завитневич.

Также Завитневич добавил, что обсудил этот вопрос с министром обороны Алексеем Резниковым. Они пришли к выводу, что список профессий должно было определять Министерство обороны.

"Но так случилось, что этот перечень юстировался и когда он вышел, мы увидели, что список очень большой. Перечень будет пересмотрен в сторону уменьшения и здравого смысла, потому что там есть профессии, которые действительно не понадобятся Вооруженным Силам и другим военным формированиям", – объяснил добавил он.

Резюмируя, нардеп написал, что "сама инициатива права, страна должна знать свои резервы, мы должны быть готовы, потому что ситуация обязывает".

Напомним, ранее мы писали о том, что министр обороны Алексей Резников заявил, что в случае необходимости Украина сможет мобилизовать более двухсот тысяч резервистов, которые прошли через фронт и имеют опыт боевых действий.

Кроме того, Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект, который позволяет получать повестку в армию через приложение "Дия".