В связи с шумихой об обязательной постановке на военный учет миллионов украинок от 18 до 60 лет СМИ заинтересовались, сколько женщин сейчас состоят на таком учете. Однако эта информация оказалась под грифом "с ограниченным доступом".

Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на представителя Министерства обороны.

"Такая информация с ограниченным доступом и служебного пользования", - заявили в военном ведомстве.

По словам представителя министерства, такие данные не подлежит обнародованию и ее никто не в праве их разглашать.

В списке профессий, представительницы которых обязаны стать на военный учет, десятки позиций. То есть на учет возьмут чуть не большую часть взрослого женского населения Украины. В связи с этим глава комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Александр Завитневич заявил, что список планируют сократить.

Между тем на новость о военном учете реагируют многие политики и обычные граждане. Так, политическая партия "Оппозиционная платформа - за жизнь" заявила о бесполезности и бессмысленности приказа Министерства обороны, согласно которому на учет теперь должны становиться и женщины.

А пользователи соцсетей фонтанируют мемами на тему приказа Минобороны о женщинах.